مباحثات تعاون ثنائية بين «المراقبة العامة» ونظيره في النرويج

تواصل – الرياض:

استقبل رئيس الجهاز الأعلى للرقابة النرويجي بيير كريستين فوس في مكتبه بالجهاز، اليوم الاثنين، رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون في مجالات العمل الرقابي والمهني والعمل على تفعيل العلاقات القائمة بين الجهازين في عدة مجالات خصوصاً التدريب وتبادل الخبرات والمعارف.

ويأتي هذا الاستقبال على هامش مشاركة وفد ديوان المراقبة العامة في الاجتماع التنسيقي لأقاليم منظمة الانتوساي المنعقد في العاصمة النرويجية أوسلو خلال الفترة من 11 – 13/10/1439 الموافق 25 – 27/6/2018.

يذكر أن الجهاز النرويجي يرأس مجلس إدارة مبادرة الانتوساي للتنمية التي تعتبر ذراع المنظمة الدولية في التدريب وتتولى المبادرة سكرتارية اللجنة التوجيهية لمبادرة التعاون مع مجتمع المانحين التي يرأس جانب الانتوساي فيها ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية، كما أن الديوان له مساهمات قيمة وفعالة مع مبادرة الانتوساي للتنمية.