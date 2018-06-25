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متحدث «التحالف»: ضبط 8 عناصر من حزب الله ونزع 600 ألف لغم باليمن

متحدث «التحالف»: ضبط 8 عناصر من حزب الله ونزع 600 ألف لغم باليمن
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تواصل – الرياض:

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقید الركن تركي المالكي، أنه تم ضبط 8 عناصر من میلیشیا حزب الله اللبناني في عقبة مران بمدينة صعدة، مشیرا من ناحیة أخرى إلى نزع أكثر من 600 ألف لغم في الأراضي الیمنیة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي للتحالف عقد الیوم الاثنین، أن العناصر الإرھابیة التي تأتي من الخارج سواء من میلیشیات حزب الله أو من إيران تدعم المتمردين كخبراء ومستشارين، مشیرا إلى أن التحالف يعرف عبر المصادر الاستخبارية عدد عناصر حزب الله المنخرطین في دعم المیلیشیات الحوثیة.

وتابع متحدث التحالف أنه تم نزع أكثر من 600 ألف لغم من الأراضي الیمنیة زرعتھا میلیشیات الحوثي، مشیرا إلى أن 60 ألفا منھا كانت في مدينة الحديدة وحدھا.

وأشار المالكي إلى أن العملیات العسكرية التي تجري حالیا جزء من الحل السیاسي في الیمن، وتتم وفق القانون الدولي ومستمرة للضغط على المیلیشیات الحوثیة للجلوس على طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن جھود المبعوث الدولي غريفیث اصطدمت بتعنت الحوثیین.

وأكد العقید ركن المالكي أن تحرير مدينة الحديدة سیوقف تھريب كافة الأسلحة للحوثیین بما فیھا الصواريخ البالیستیة.

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