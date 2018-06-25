استئصال حصوات المثانة ينهي معاناة مريض بحفر الباطن

تواصل – حفر الباطن:

تمكن الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بمستشفى حفر الباطن المركزي، بتوفيق الله، من إنهاء معاناة مسن في العقد السابع العمر عانى من آلام شديدة في المثانة استمرت معه أكثر من عشرين عاماً.

وأوضحت صحة حفر الباطن، في بيان لها، أن المريض حضر لعيادة المسالك البولية وهو يعاني من آلام شديدة في المثانة وتبين بعد سؤاله أنها منذ فترة طويلة وتفاقمت معه الحالة مؤخراً، مع وجود أمراض أخرى كالضغط والسكري بالإضافة لجلطة دماغية سابقة.

وقد تم إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية للمريض، وتبين أن لديه ارتفاعاً شديداً في وظائف الكلى (الكرياتين) تسببت بها حصوتان في المثانة الأولى بحجم 6سم والثانية 2سم بوزن 450 جراماً وهي حالة حرجة جداً يليها مرحلة الفشل الكلوي ما لم يتم التدارك لا قدر الله.

وأشارت صحة حفر الباطن إلى أنه تم على الفور إدخال المريض لغرفة العمليات وأجريت له عملية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، تم من خلالها استخراج جميع الحصوات من المثانة، وذهاب جميع الآلام وغادر المستشفى بصحة جيدة ويتابع حالياً مع الكادر الطبي المختص في العيادة.

الجدير بالذكر، بأن صحة حفر الباطن دشنت مؤخراً 6 عيادات تخصصية بمستشفى حفر الباطن المركزي ستسهم بإذن الله في تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمستفيدين.