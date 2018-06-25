«أوبو» تطلق أفخم هواتفها بإمكانات مذهلة

تواصل – وكالات:

تعاونت شركة “أوبو” الصينية مع مصممين في شركة لامبورجيني لإطلاق هاتف “Find X” معدل بمواصفات غير مسبوقة.

ويأتي هذا الهاتف الذي يبلغ ثمنه 1700 يورو بهيكل أنيق مصنوع من ألياف الكربون المتينة، ونظام تشغيل “SUPERVOOC”، وميزة الشحن عالي السرعة.

كما يتمتع الجهاز بمعالج “Snapdragon 845” عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 512 جيجابايت.

وكغيره من أجهزة “Find X” يتميّز الجهاز بزوج من الكاميرات تخرجان من جسم الجهاز الأساسي عند الحاجة للتصوير، إحداهما خلفية بعدسات مزدوجة بدقة 16+20 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 25 ميجابيكسل.