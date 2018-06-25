نقص الوزن يعرض النساء لخطر مرض قاتل

تواصل – وكالات:

خلصت دراسة بريطانية حديثة إلى أن نقص الوزن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء قبل انقطاع الطمث.

ووجد باحثون من معهد أبحاث السرطان في لندن أن الوزن القليل جداً لدى الفتيات بين سن 18 و24 عاماً، محفوف بالمخاطر.

على الرغم من أن الباحثين في الدراسة لم يفكروا في سبب ظهور هذه النتائج، إلا أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن البدانة تؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين؛ الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلباً على النساء بعد سن اليأس.

ويؤكد الباحثون أنه لا يجب على النساء قبل انقطاع الطمث أن يتعمدن زيادة أوزانهن لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي؛ حيث ترتبط السمنة بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني، واضطرابات الكلى.