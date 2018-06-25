عسير.. الأجهزة الأمنية تطيح بزعيم عصابة الترويج الإثيوبية

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أكد مصدر أمني في شرطة منطقة عسير، أن الأجهزة الأمنية ممثلة في قوة المهمات والواجبات الخاصة؛ مدعومة بقوات الطوارئ الخاصة تمكنت من إلقاء القبض على زعيم عصابات الترويج الإثيوبية بالمنطقة، وبحوزته أسلحة وذخيرة وحبوب مخدرة ومبالغ مالية، بحسب “عكاظ”.

وفي الوقت الذي أكد فيه المصدر الأمني الخبر، أشار المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد زيد الدباش، إلى أنه سيتم تزويد وسائل الإعلام بما سيصدر حيال عملية القبض.

يذكر أن الحملات تتواصل لتعقب المخالفين الإثيوبيين في جبال وأودية منطقة عسير، وسط مطالبات ملحة من المواطنين، بمعاقبة كل من يؤويهم أو يتعامل أو يتعاطف معهم.