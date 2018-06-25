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فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية بالاستخبارات العامة

فتح باب القبول لعدد من الوظائف العسكرية بالاستخبارات العامة
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تواصل – الرياض:

قررت رئاسة الاستخبارات العامة، الیوم الاثنین، فتح باب القبول والتسجیل لعدد من الوظائف العسكرية لرتبتي (جندي، وجندي أول)، موضحة أن التقديم على الوظائف بدأ من العاشرة صباح الیوم الاثنین 18 /10 /1439ھـ، ويستمر حتى الـ10 صباح الأحد 24/10/1439هـ.

وأضافت أن الوظائف المعلنة لتشكیل فرقة موسیقیة بمعھد الملك عبدالله للأمن الخاص بالطائف، تخصص (فني موسیقى) لخريجي الثانوية العامة وما يعادلھا والدبلوم بعد الثانوية العامة، لمن تتوفر فیھم الضوابط والشروط، مبینة أن الأولوية لمن لديه برامج تدريبیة معتمدة في مجال التخصص.

واشترطت الرئاسة أن يكون المتقدم لائقاً صحیاً وغیر مصاب بأي مرض مزمن، وأن يجتاز الكشف الطبي الذي تجريه اللجنة، ولا يُقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبیة بالرئاسة، وتعتبر نتائج الفحص الطبي نھائیة ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللیاقة الطبیة.

وطالبت رئاسة الاستخبارات العامة المتقدمين بإقرار بالعمل ضمن فريق الفرقة الموسیقیة في معھد الملك عبدالله للأمن الخاص بالطائف على وظیفة (فني موسیقى)، ويعتبر اجتیاز التخصص كشرط أساسي للتعیین وعدم المطالبة بالنقل أو تغییر التخصص مستقبلاً.

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