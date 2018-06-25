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مكة.. تدخل عاجل ينقذ حياة خمسيني تعرض لـ«نزيف داخلي»

مكة.. تدخل عاجل ينقذ حياة خمسيني تعرض لـ«نزيف داخلي»
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي من مركز الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة مريض خمسيني أظهرت فحوصاته وجود نزيف حاد في الصدر ناتج عن تقرُّح في جدار  شريان الأورطى الصدري.

وبيّن رئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية والأوعية التداخلية بالمدينة الطبية الدكتور محمد القرني، أن المريض كان يعاني من آلام في الصدر وعند مراجعته لأحد المستشفيات في مكة المكرمة تم التواصل طبياً مع المدينة الطبية عن حالة المريضة لتوفر الإمكانات لمثل هذا النوع من الحالات في مدينة الملك عبدالله الطبية التي بدورها قبلت الحالة على وجه السرعة.

ولفت إلى أنه عند وصول المريض تم تجهيزه فوراً، للتدخل الجراحي السريع، حيث قام استشاري الأشعة التداخلية دكتور محمد رسلان، بعمل تصريف لسائل الحبل الشوكي كإجراء احترازي وذلك لتقليل احتمالية تأثر الأطراف السفلية علاوة على تنفيذ عملية الترميم لشريان الأورطى الصدري بنجاح بالقسطرة عن طريق شرايين الفخذ بواسطة فريق جراحي.

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