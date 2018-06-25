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الجوف.. ضبط 6 مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس

الجوف.. ضبط 6 مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس
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تواصل – فريق التحرير:

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف مساء أمس جولات تفتيشية للتأكد من تطبيق  قرار منع العمل تحت أشعة الشمس بقيادة مدير عام فرع الوزارة ومساعد فرع الوزارة للعمل حمدي العنزي ، وذلك في عدد من المشروعات الإنشائية بالمنطقة .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالجوف عبد العزيز زايد الرويلي ، ان إدارة التفتيش بمكتب عمل الجوف  قامت بالشخوص على أكثر من 18 منشأة من المشروعات الإنشائية بالمنطقة .

وأسفرت تلك الحملة عن رصد عدد (6) مخالفات لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس للمادة (122) في نظام العمل التي تلزم كافة المنشآت بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار وتم اتخاذ إجراءات الضبط اللازمة للمخالفين.

وبين أن  فرق التفتيش متابعة لتفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة المعلن عنها حرصا منها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمال ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.

وأهاب الرويلي بضرورة المساهمة في حماية العاملين عبر التواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم (19911) أو عبر بوابة معا للرصد.

 

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