بالفيديو.. ممرضة تعنف مولودًا بحضّانة مستشفى أبو عريش بجازان

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر ممرضة في حضانة الأطفال حديثي الولادة بمستشفى أبو عريش بجازان، وهي تعنّف مولودًا بمعاملة قاسية أثناء بكائه.

وطالب المغردون الشؤون الصحية بجازان، بالتحقيق في مقطع الفيديو ومحاسبة الممرضة واتخاذ الإجراءات ضدها.

وردت الشؤون الصحية بجازان بالقول، “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي تظهر به إحدى ممرضات قسم الحضانة بمستشفى أبو عريش العام أثناء تعاملها مع أحد الأطفال بعد ولادته بطريقة غير لائقة، تؤكد أن ماقامت به الممرضة مرفوض بتاتاً، ويعد تجاوزاً لأخلاقيات المهنة وسياسات وإجراءات التعامل مع المواليد‘‘.

وأضافت “صحة جازان”، قامت إدارة مستشفى أبو عريش العام بإيقاف الممرضة عن العمل بقسم الحضانة والتحقيق معها، واتخاذ أشد العقوبات وإنهاء عقدها فوراً وفصلها وإبعادها عن العمل لعدم كفاءتها‘‘.

وأكدت الشؤون الصحية بجازان على أن سلامة المرضى وشددت على اتخاذ أشد العقوبات في حالة الاخلال بسياسات التعامل مع الحالات المرضية.