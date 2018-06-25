بالفيديو.. ممرضة تعنف مولودًا بحضّانة مستشفى أبو عريش بجازان

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل أباه حرقا في بيشة

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل أباه حرقا في بيشة

«الزعاق»: 3 أيام تفصلنا عن أحر أيام السنة على الإطلاق

«الزعاق»: 3 أيام تفصلنا عن أحر أيام السنة على الإطلاق

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

متحدث «الداخلية»: نظام المرور الجديد حقق أهدافاً مهمة خلال 9 أشهر

متحدث «الداخلية»: نظام المرور الجديد حقق أهدافاً مهمة خلال 9 أشهر

بالفيديو.. ممرضة تعنف مولودًا بحضّانة مستشفى أبو عريش بجازان

0

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر ممرضة في حضانة الأطفال حديثي الولادة بمستشفى أبو عريش بجازان، وهي تعنّف مولودًا بمعاملة قاسية أثناء بكائه.

وطالب المغردون الشؤون الصحية بجازان، بالتحقيق في مقطع الفيديو ومحاسبة الممرضة واتخاذ الإجراءات ضدها.

وردت الشؤون الصحية بجازان بالقول، “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي تظهر به إحدى ممرضات قسم الحضانة بمستشفى أبو عريش العام أثناء تعاملها مع أحد الأطفال بعد ولادته بطريقة غير لائقة، تؤكد أن ماقامت به الممرضة مرفوض بتاتاً، ويعد تجاوزاً لأخلاقيات المهنة وسياسات وإجراءات التعامل مع المواليد‘‘.

وأضافت “صحة جازان”، قامت إدارة مستشفى أبو عريش العام بإيقاف الممرضة عن العمل بقسم الحضانة والتحقيق معها، واتخاذ أشد العقوبات وإنهاء عقدها فوراً وفصلها وإبعادها عن العمل لعدم كفاءتها‘‘.

وأكدت الشؤون الصحية بجازان على أن سلامة المرضى وشددت على اتخاذ أشد العقوبات في حالة الاخلال بسياسات التعامل مع الحالات المرضية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل» تُعلِّق على مقطع فتاة تشكو تعنيف والدها وتصفه بـ«المدمن» (فيديو)

«العمل» تُعلِّق على مقطع فتاة تشكو تعنيف والدها وتصفه بـ«المدمن» (فيديو)

بالفيديو.. أول تصريح لمصورة مقطع «معنفة أبها»

بالفيديو.. أول تصريح لمصورة مقطع «معنفة أبها»

«التنمية الاجتماعية» تكشف آخر تطورات قضية «معنفة أبها» (فيديو)

«التنمية الاجتماعية» تكشف آخر تطورات قضية «معنفة أبها» (فيديو)

بالفيديو.. زوج «معنفة أبها» يتحدث لأول مرة في لقاء تلفزيوني

بالفيديو.. زوج «معنفة أبها» يتحدث لأول مرة في لقاء تلفزيوني

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>