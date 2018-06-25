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مغردون عن طريق «ضبوعة» بالمدينة: يحصد مزيدًا من الأرواح

مغردون عن طريق «ضبوعة» بالمدينة: يحصد مزيدًا من الأرواح
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تواصل – ماجد الرفاعي:

شارك مئات المغردين بالمدينة المنورة في وسم (ضبوعة طريق الموت)، وهو الطريق الذي يقع غرب المدينة ويربط بين المدينة وعدد من القرى الأخرى بطول 45 كم تقريباً.

ووصف المغردون معاناتهم التي استمرت سنوات مع طريق ضبوعة أو ما يسميه الأهالي بطريق الموت لحجم الأرواح التي حصدها على مدى السنوات الماضية. ويفتقر للصيانة خصوصاً ما يحدث من انهيارات في جوانب الطريق بعد هطول الأمطار، كما أنه طريق زراعي مزدوج وحيوي.

وذكر المغرد محمد الحربي بأنه فقد والده وابن عمه، وها هو يفسد فرحة العيد بفقد أحد أقاربه وغيرهم الكثير يرحمهم الله جميعاً، مؤكدا أن الحل الوحيد يكمن في ربط الطريق بطريق تبوك السريع وبذلك تنتهي أخطار الإبل والسيول وضيق الطريق في منطقة ضبوعة.‎

  1. وأوضح مسلم الصاعدي، أن السالك لهذا الطريق بالنهار يتوجس فضلاً عن مستخدم الطريق ليلا في الظلام الدامس، كما أن الطريق مهترئ وحركته كبيرة بسبب استخدام الطريق المختصر بديلا عن طريق ‘‘ينبع – المدينة‘‘ السريع وطالب وزارة النقل بالنظر بجدية في هذا الطريق.‏‎

كما ذكر سامي عبيد الحربي، أحد هواة الطقس في المدينة، بأن أهل المدينة لا يزالون يسمعون بوفاة الكثير من مرتادي الطريق آخرهم الشاب الطيب ‎الذي توفي قبل أيام وهو وحيد والدته، وسبقه الكثير من ضحايا ضبوعة.

وشدد المغرد ماجد علي، أن الطريق بوضعه الحالي خطر للغاية ويحتاج لحواجز عند مدخل الطريق للوادي وكم من السيارات سقطت بداخل الوادي، كما أنه يحتاج لحرم في جوانب الطريق وعمل أكتاف للطريق، وهذا غير مكلف ويعتبر حلاً لكثير من المشاكل.

بينما تمنى سالم المحمدي من الجهات المسؤولة الالتفات لهذا الطريق قائلاً ‘‘أرواح الناس ليست رخيصة، فهناك من فقد عزيز عليه‘‘.

وناشد سالكو الطريق المسؤولين بإجراء التعديلات اللازمة والاهتمام بهذا الطريق والذي لا غنى لهم عنه.

 

 

 
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