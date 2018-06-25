لا يخلو منها منزل.. الإفراط في تناول هذه المادة قد يؤدي لـ«الموت»

تواصل – وكالات:

أثبت أخصائيون أمريكيون، من مستشفى بريغهام للأمراض النسائية بالقرب من بوسطن، أن استهلاك كميات كبيرة من الملح مرتبط بارتفاع خطر الوفاة المبكرة.

ونشر الأخصائيون نتائج دراستهم طويلة الأمد في مجلة “MEDICALXPRESS”، وشملت 2974 شخصا تتراوح أعمارهم بين 30 و54 عاماً، يعانون من ارتفاع طفيف في ضغط الدم.

وحددت كمية الملح التي يستهلكها المتطوعون خلال 24 ساعة بطرق مختلفة منها تحليل البول؛ حيث سمحت هذه الطريقة بتحديد مستوى استهلاك الملح بشكل دقيق واستمر رصد المشاركين بالدراسة لمدة 24 سنة توفي خلالها 272 شخصاً.

واتضحت العلاقة المباشرة بين كمية الملح المستهلكة ونسبة الوفيات، وتم تحديد المستوى الآمن لنسبة الملح بـ1200 إلى 9000 ميلليغرام من كلوريد الصوديوم في اليوم، كما نصح الأطباء بعدم تجاوز هذه الكمية لأنها تزيد من مخاطر الوفاة المبكرة.