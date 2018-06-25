بتكلفة 40 مليون دولار.. المملكة تدشن المشروع «مسام» لنزع ألغام اليمن

تواصل – الرياض:

أعلن المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة تدشين المملكة للمشروع الإنساني لنزع الألغام في اليمن (مسام)، بتكلفة مالية تبلغ 40 مليون دولار، مبيناً أن مدة المشروع السعودي عام مقسم على خمس مراحل.

وأوضح “الربيعة” خلال تدشينه للمشروع أن المملكة تقدمت به كمبادرة إنسانية لإزالة الألغام التي زرعتها الميليشيات بطرق عشوائية في الأراضي اليمنية وخصوصاً محافظات مأرب، عدن، صنعاء، تعز، ومساعدة الشعب اليمني على التغلب على المآسي الإنسانية الناجمة عن انتشار الألغام.

وأكد، وفقاً لـ”عكاظ”، أن مركز الملك سلمان للإغاثة قام بدور كبير لمساعدة الأشقاء في اليمن، تمثّل في تقديم (262) مشروعاً، تعدّت تكلفتها الإجمالية ملياراً و600 مليون دولار أمريكي.

وشدد على أن دعم الأشقاء في اليمن كان وما زال في مقدمة أولويات السعودية عبر عقود من الزمن، تأكيداً على روابط الجوار، والدين، واللغة، والعلاقات الاجتماعية والأسرية بين الشعبين السعودي واليمني.