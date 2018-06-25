«التجارة» تدعو للتوقف الفوري عن استخدام مثبّت السرعة لمركبات «دودج»

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دعت وزارة التجارة والاستثمار، إلى التوقف عن استخدام نظام تثبيت السرعة في مركبات دودج ‘‘تشارجر – تشالنجر – جيب رانجلر – جيب شيروكي – كرايسلر 300c” وتعلن استدعاء 30,846 مركبة، موديلات: 2014 – 2018 لخلل في مثبّت السرعة؛ قد يؤدي إلى عدم تمكن السائق من إيقاف نظام تثبيت السرعة وتسارع المركبة بشكل مفاجئ.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ‘‘في حال تعليق نظام مثبّت السرعة أثناء قيادة إحدى المركبات المشمولة، فيجب استخدام الفرامل بقوة وثبات وتغيير ناقل الحركة إلى الوضع المحايد (N)‘‘.