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«التجارة» تدعو للتوقف الفوري عن استخدام مثبّت السرعة لمركبات «دودج»

«التجارة» تدعو للتوقف الفوري عن استخدام مثبّت السرعة لمركبات «دودج»
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة التجارة والاستثمار، إلى التوقف عن استخدام نظام تثبيت السرعة في مركبات دودج ‘‘تشارجر – تشالنجر – جيب رانجلر – جيب شيروكي – كرايسلر 300c” وتعلن استدعاء 30,846 مركبة، موديلات: 2014 – 2018 لخلل في مثبّت السرعة؛ قد يؤدي إلى عدم تمكن السائق من إيقاف نظام تثبيت السرعة وتسارع المركبة بشكل مفاجئ.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ‘‘في حال تعليق نظام مثبّت السرعة أثناء قيادة إحدى المركبات المشمولة، فيجب استخدام الفرامل بقوة وثبات وتغيير ناقل الحركة إلى الوضع المحايد (N)‘‘.

 

 

 

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