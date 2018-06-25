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الكمبيوتر يطرد موظفاً من عمله في أمريكا

الكمبيوتر يطرد موظفاً من عمله في أمريكا
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تواصل – وكالات:

شهدت إحدى الشركات في الولايات المتحدة حادثة هي الأولى من نوعها؛ حيث لم يتمكن موظف من دخول مقر الشركة ليكتشف أنه طرد من العمل بقرار من منظومة إلكترونية تدير الشركة.

ونقل موقع “بي بي سي”، عن الموظف إبراهيم ديالو، الذي تعرض لهذا الموقف، قوله: إنه “لاحظ في أحد الأيام أن بطاقته الإلكترونية التي تخوله دخول مقر الشركة توقفت عن العمل فجأة، لكنه لم يعر اهتمامه للموضوع”.

وأضاف “ديالو”: أنه “طلب من حارس الشركة إدخاله دون بطاقة، وحين توجه إلى مكتبه وأراد استعمال الحاسب أبلغته المنظومة الإلكترونية بمنعه من الوصول إلى البيانات، ليأتي بعدها حراس الشركة ويطلبوا منه مغادرة مقرها”.

وحين توجه الشاب إلى مكتب الإدارة ليستوضح ملابسات الحادثة، أبلغوه أن المنظومة الإلكترونية للشركة اكتشفت أن مدة عقده انتهت، وقامت أوتوماتيكيا بإيقاف صلاحية بطاقة دخوله إلى الشركة وإمكانية وصوله إلى بيانات الحاسب، وأنه سيضطر للتوقف عن العمل لفترة.

وأوضح “ديالو” أنه وبسبب أتمتتة منظومة العمل في الشركة، اضطر ليتوقف عن العمل لمدة شهر تقريباً، وبقي كل تلك الفترة من دون راتب.

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