الشؤون الإسلامية تسحب مشروعين لهدم وإعادة بناء وترميم جامعين في حائل

تواصل- واس:

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، قرارين بسحب مشروعين لهدم وإعادة بناء وترميم جامعين في منطقة حائل من المؤسستين الوطنيتين المتعاقد معهما على تنفيذ المشروعين .

وتضمن القراران سحب مشروع ترميم جامع سليمان الجلعود بمحافظة سميراء ، ومشروع استكمال هدم وإعادة بناء جامع قرية أم زريبة بمحافظة الحائط.

وجاءت هذه القرارات بعد توجيه عدة إنذارات للمؤسستين المتعاقد معهما لعدم التزامهما بمسؤولياتهما التعاقدية ، ولتأخرهما في تنفيذ ما تم التعاقد عليه ، استناداً إلى المادة (53) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.