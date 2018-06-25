بالصور.. قائد أمن المنشآت بالجوف يقلد «سلامة» رتبته الجديدة

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تواصل – أحمد الرمال:

قلّد قائد أمن المنشآت بمنطقة الجوف العميد خالد بن عبدالله الفياض بمكتبه صباح يوم الاثنين الموافق ١١-١٠-١٤٣٩ هـ مساعد قائد امن المنشآت الرائد خالد بن عبدالعزيز سلامة الدخيل الله رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة مقدم .

وهنأ قائد أمن المنشآت بمنطقة الجوف العميد الفياض بهذه الترقية، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

من جهته عبر المقدم خالد عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية سائلاً الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً له على تقديم المزيد من البذل والعطاء.

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