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تقليد عدد من ضباط شرطة القصيم رتبهم الجديدة
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تواصل – القصيم:

قلّد سعادة مدير شرطة منطقة القصيم بالنيابة اللواء سفر بن عاتق المقاطي بمكتبه صباح اليوم وبحضور سعادة المساعد لشئون الأمن العميد الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي كلاً من مدير شعبة شؤون الأفراد العميد حمود بن عبدالله القصير ومدير شعبة شؤون الضباط العقيد سليمان بن علي الفايزي ومدير إدارة تنفيذ الأحكام العامة العميد الدكتور عبدالرحمن بن محمد الطريمان ومدير إدارة المشاريع والصيانة العميد نايف بن محمد الحربي رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم.

هذا وقد قدم اللواء ” المقاطي ” التهنئة لزملائه المترقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

من جهتهم فقد عبَّر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية ، داعين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء.

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