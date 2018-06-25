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مزايا جديدة لمستخدمي تطبيق «فيسبوك».. تعرف عليها

مزايا جديدة لمستخدمي تطبيق «فيسبوك».. تعرف عليها
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توصل – وكالات:

قالت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، إن “فيسبوك” سيقدم مزايا جديدة، تسمح للمستخدمين بمعرفة الوقت الذي يقضونه أمام مواقع التواصل الاجتماعي، كما تسمح لكل مستخدم بضبط عداد الوقت لإعداد الحد الزمني الأقصى لمتابعة تطبيق فيسبوك.

وتابعت الصحيفة، أن التطبيق سيسمح للمستخدمين بنطاق جديد من الصلاحيات، إذ يخبر المستخدم يومياً بعدد الساعات التي قضاها على “فيسبوك”، ويسمح له بتحديد الوقت الذي يجب أن يقضيه هناك، وحينها سيتلقى المستخدم تنبيها بأن الوقت قد حان لترك متابعة التطبيق.

وطبقاً لـ “ديلي تلغراف”، تأتي هذه الخطوات ضمن سياسة جديدة لفيسبوك بعد فضيحة سرقة بيانات المستخدمين، والغضب الذي أثاره ذلك بين مستخدمي التطبيق علاوة على الجدل الذي أثير في الآونة الأخيرة حول إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات يوتيوب وغيرها.

وتضيف الصحيفة أن فيسبوك دوماً ما يعلن أن خبراءه يحرصون على أن يكون الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق مناسباً ومفيداً لكل شخص، وفقاً لـ “بي بي سي”.

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