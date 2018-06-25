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تحذيرات من فيروس خطير يهاجم أجهزة «أندرويد»

تحذيرات من فيروس خطير يهاجم أجهزة «أندرويد»
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تواصل – وكالات:

حذّر المختصون في شركة “ESET” المتخصصة بأمن المعلومات من انتشار فيروس إلكتروني جديد يهاجم أجهزة أندرويد.

وأوضح الخبراء، أن فيروس “HeroRat”، الذي ينتمي إلى سلسلة فيروسات “Trojan”، يتسلل إلى الأجهزة الذكية عبر العديد من التطبيقات التي يحملها المستخدمون من متاجر التطبيقات غير الرسمية على الإنترنت.

وعقب اختراقه للجهاز، يقوم بإظهار رسالة للمستخدم تطالبه بدفع فدية بالعملات الإلكترونية أو يقوم الهاكرز الذين طوروه بإغلاق حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمستخدم.

وتكمن خطورة “HeroRat” أيضاً بأنه قادر على الوصول إلى العديد من بيانات الهواتف والأجهزة الذكية، كما يمكنه تغير إعدادات تلك الأجهزة دون رغبة المستخدم، ويمكن للهاكرز التحكم به وسرقة بيانات الأجهزة عن طريق المسنجر الخاص بتلغرام.

وتجنباً لانتقال هذا الفيروس إلى الهواتف، ينصح الخبراء أصحاب أجهزة أندرويد بعدم تحميل أي تطبيقات او برامج من غير متجر Google Play الرسمي.

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