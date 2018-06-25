احترس.. «الهربس» مؤشر على الإصابة بهذا المرض مستقبلاً

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تواصل – وكالات:

ربطت مجموعة من علماء الوراثة الأمريكيين ظهور مرض ألزهايمر بوجود فيروسات الهربس في أنسجة الدماغ.‏

وحلل فريق البحث الأمريكي -مجلة نيورون العلمية- بيانات أنسجة الدماغ لحوالي 1000 شخص، فاكتشفوا أن أدمغة 30% من حالات مرضى ألزهايمر تحتوي على تركيز عالٍ من فيروسات الهربس النوع 6 و7″.

ولم يكتشف العلماء أي وجود لفيروسات الهربس في أدمغة الأصحاء غير المصابين بألزهايمر، لكن علماء الوراثة من جامعة لندن بقيادة الباحث، جون هاري، لم يوافقوا على هذه الاستنتاجات بشكل كامل.

وقال هاري: “لدى عديد من الأسر طفرات في جينات معينة تسبب ألزهايمر، ومن الصعب ربط ذلك بوجود فيروسات الهربس فقط. لذلك أوصي بشدة بأخذ تلك التفسيرات بحذر شديد”.

والهربس أو “العقبولة”، هو عدوى فيروسية تصيب الجلد عادة، ويقسم الهربس إلى قسمين: فموي يؤدي إلى تقرحات في الفم أو الوجه، وتناسلي يصيب الأعضاء التناسلية بالتقرحات.

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