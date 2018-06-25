شاب يحصل على شهادتي المتوسطة والثانوية من داخل العناية المركزة

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حصل الشاب عبدالرحمن مغاوي على شهادتي المتوسطة والثانوية، من داخل العناية المركزة التي يرقد فيها منذُ قرابة السبع سنوات، إثر حادث مروري تسبب له بشلل رباعي ويحلم الآن بدخول الجامعة، بهمة عالية.

جاء ذلك في تغريدة للناشط سالم القاضي، نشر فيها صورة الشاب مغاوي، ووصف همته بأنها “تعانق السماء”، ودعا الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقماً.

وعقّب أحد الأطباء على صورة “مغاوي” بالقول، “عبدالرحمن فعلاً شخص طموح ومثابر، وراح يصير شيء كويس بالفترة القادمة، أتذكره قبل سنتين وقت شغلي في العناية المركزة شخص جداً إيجابي ومثل ما قلت راح يصير شيء كويس في الفترة القادمة، الله يعافيه ويشفيه ويخليه وينفع به‘‘.