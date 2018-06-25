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تراجع أسعار النفط بفعل اتفاق «أوبك» على زيادة الإنتاج

تراجع أسعار النفط بفعل اتفاق «أوبك» على زيادة الإنتاج
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تواصل – وكالات:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في وقت يضع متعاملون في اعتبارهم زيادة متوقعة للإنتاج قدرها مليون برميل يوميا عقب اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا الأسبوع الماضي.

ووفقاً لـ “رويترز” على الرغم من هذا يقول محللون ‘‘إن من المرجح أن تظل أسواق النفط العالمية تتسم بشح نسبي هذا العام‘‘.

وبحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 74.25 دولار للبرميل بانخفاض 1.7 بالمئة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.42 دولار للبرميل بانخفاض 0.2 بالمئة حيث تلقت دعما يفوق ما تلقاه برنت بفعل انخفاض طفيف في أنشطة الحفر الأمريكية وتوقف إمدادات من كندا.

وقفزت الأسعار في البداية بعد الإعلان عن اتفاق أوبك أواخر الأسبوع الماضي للاعتقاد بأن الاتفاق لم يدعم الإمدادات بالقدر الذي كان يتوقعه البعض.

وتخفض أوبك وشركاء غير أعضاء في المنظمة بما في ذلك روسيا منذ 2017 الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً لتقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية بواقع مصفاة واحدة وهو أول خفض في 12 أسبوعاً مما يقلص إجمالي عدد منصات الحفر إلى 862 وفقاً لما قالته بيكر هيوز يوم الجمعة.

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