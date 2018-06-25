عرعر.. إنقاذ حياة ثلاثيني إثر انسداد يرقاني وارتفاع نسبة الصفراء في الدم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل أباه حرقا في بيشة

تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل أباه حرقا في بيشة

«الزعاق»: 3 أيام تفصلنا عن أحر أيام السنة على الإطلاق

«الزعاق»: 3 أيام تفصلنا عن أحر أيام السنة على الإطلاق

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

متحدث «الداخلية»: نظام المرور الجديد حقق أهدافاً مهمة خلال 9 أشهر

متحدث «الداخلية»: نظام المرور الجديد حقق أهدافاً مهمة خلال 9 أشهر

عرعر.. إنقاذ حياة ثلاثيني إثر انسداد يرقاني وارتفاع نسبة الصفراء في الدم

عرعر.. إنقاذ حياة ثلاثيني إثر انسداد يرقاني وارتفاع نسبة الصفراء في الدم
0

تواصل – واس:

نجح بفضل الله فريق طبي بـمستشفى عرعر المركزي، في إنقاذ حياة مريض ثلاثيني، كان يعاني من انسداد يرقاني وارتفاع شديد بنسبة الصفراء في الدم والتهاب بالقنوات المرارية والتهاب حاد بالبنكرياس والذي يعد من المضاعفات القاتلة للانسداد اليرقاني، حيث تم عمل أشعة مقطعية، والتي بينت أن هناك توسعاً وأظهرت فحوصات الدم ارتفاعاً شديداً وحاداً في عدد كريات الدم البيضاء وتم عمل منظار قنوات مرارية تحت مخدر كلي وتم فتح مجرى القناة المرارية بأسلوب غير تقليدي، نظراً لصعوبة عمل تنبيب تقليدي لفتحة القناة المرارية السفلية وتم استخراج الحصوة التي كانت سبباً في الانسداد بالإضافة إلى كمية كبيرة من الصديد المختلط بالعصارة الصفراوية، وقد تكللت بالنجاح وتم متابعة المريض وهو بحالة جيدة ومتماثل للشفاء التام إن شاء الله.

الجدير بالذكر، أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصص (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرة وتتوفر فيها العديد منها التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

عرعر.. مقتل مواطن بطلق ناري والجاني يسلم نفسه

عرعر.. مقتل مواطن بطلق ناري والجاني يسلم نفسه

إنقاذ حياة طفلة بطوارئ مستشفى جديدة عرعر

إنقاذ حياة طفلة بطوارئ مستشفى جديدة عرعر

اتفاقية تعاون بين «الجمارك» و«هيئة المنافذ العراقية» لتحسين منفذ جديدة عرعر

اتفاقية تعاون بين «الجمارك» و«هيئة المنافذ العراقية» لتحسين منفذ جديدة عرعر

شرطة الشمالية تكشف ملابسات استيقاف حافلة معلمات في «عرعر»

شرطة الشمالية تكشف ملابسات استيقاف حافلة معلمات في «عرعر»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>