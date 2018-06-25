عرعر.. إنقاذ حياة ثلاثيني إثر انسداد يرقاني وارتفاع نسبة الصفراء في الدم

تواصل – واس:

نجح بفضل الله فريق طبي بـمستشفى عرعر المركزي، في إنقاذ حياة مريض ثلاثيني، كان يعاني من انسداد يرقاني وارتفاع شديد بنسبة الصفراء في الدم والتهاب بالقنوات المرارية والتهاب حاد بالبنكرياس والذي يعد من المضاعفات القاتلة للانسداد اليرقاني، حيث تم عمل أشعة مقطعية، والتي بينت أن هناك توسعاً وأظهرت فحوصات الدم ارتفاعاً شديداً وحاداً في عدد كريات الدم البيضاء وتم عمل منظار قنوات مرارية تحت مخدر كلي وتم فتح مجرى القناة المرارية بأسلوب غير تقليدي، نظراً لصعوبة عمل تنبيب تقليدي لفتحة القناة المرارية السفلية وتم استخراج الحصوة التي كانت سبباً في الانسداد بالإضافة إلى كمية كبيرة من الصديد المختلط بالعصارة الصفراوية، وقد تكللت بالنجاح وتم متابعة المريض وهو بحالة جيدة ومتماثل للشفاء التام إن شاء الله.

الجدير بالذكر، أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 12 مركزاً طبياً متخصص (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسِرة وتتوفر فيها العديد منها التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.