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تنفيذ حكم القتل بمواطن قتل أباه حرقا في بيشة
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل بحد الغيلة في أحد الجناة بمحافظة بيشة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).

أقدم عبدالله بن مبارك بن مناحي البوعروق البيشي – سعودي الجنسية – على قتل والده وذلك بسكب مادة البنزين في منزل والده وهو نائم وإشعال النار فيه مما أدى لوفاته حرقاً.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل حد الغيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني عبدالله بن مبارك بن مناحي البوعروق البيشي – سعودي الجنسية – اليوم الإثنين 11 /10 / 1439هـ بمحافظة بيشة بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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