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مصادر: الحوثي يجند أفارقة في الحديدة

مصادر: الحوثي يجند أفارقة في الحديدة
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تواصل – وكالات:

لجأت ميليشيات الحوثي الإيرانية إلى تجنيد الميليشيات الأفارقة لسد النقص داخل صفوفهم، وذلك بسبب هزائمهم الكبيرة في معارك تحرير الحديدة، سيما بعد أن واجهت الميليشيات رفضا لدى العديد من العائلات اليمنية لتجنيد أبنائهم.

وكشفت مصادر – وفقاً لـ«الوطن»- عن قيام الميليشيات الحوثية بتجنيد عدد كبير من الأفارقة وتوجيههم نحو جبهة الحديدة ضمن محاولات متأخرة لوقف النزف الحاصل ضمن صفوفهم، كما أكد ناشطون تهاميون مشاهدتهم لعدد من الأفارقة يقاتلون داخل مدينة الحديدة لصالح الميليشيات.

وبحسب المصادر، فقد صدرت تعليمات من قيادات حوثية رفيعة إلى أعضاء الميليشيات بالتنكر في عباءات نسائية أثناء التحرك داخل مدينة الحديدة، وذلك بعد هلاك عدد كبير من قياداتهم ومرتزقتهم، لافتة إلى أن أبناء تهامة الشرفاء ألقوا القبض على عناصر حوثية متنكرين بعباءات نسائية كانوا في طريقهم إلى خط المواجهات مع القوات المشتركة بالقرب من مطار الحديدة.

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