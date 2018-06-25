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نائب الرئيس اليمني: النصر بات قاب قوسين ‏أو ‏أدنى من صنعاء ‏

نائب الرئيس اليمني: النصر بات قاب قوسين ‏أو ‏أدنى من صنعاء ‏
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تواصل- وكالات:

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي ‏محسن ‏صالح، أن العاصمة صنعاء ستتطهر من ‏دنس وجرائم ‏الميليشيات الحوثية.‏

جاء ذلك خلال اجتماع له مع قيادة المنطقة ‏العسكرية ‏السابعة في بلاده الذي حضره قائد ‏قوات التحالف ‏في مأرب العميد علي ساير العنزي.‏

وأكد الفريق محسن، خلال الاجتماع، أن النصر قاب ‏قوسين أو ‏أدنى وأن صنعاء العروبة ستعود إلى ‏هويتها ‏اليمنية كحاضنة لكل اليمنيين، مشدداً على ‏ضرورة ‏مضاعفة الجهود وتكثيف التدريب ‏والتأهيل ‏واستكمال المهام والخطط العسكرية.‏

وجدد الفريق محسن، التأكيد على أن الشرعية ‏والتحالف ‏العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عازم ‏على ‏استعادة الشرعية وإرساء السلام الدائم المبني ‏على ‏المرجعيات الثلاث.‏

وجرى خلال الاجتماع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية مناقشة المستجدات ‏والتطورات الميدانية ‏ووضع الوحدات العسكرية ‏إضافة إلى استعراض ‏تقارير لقادة الوحدات ‏ومستوى الجاهزية القتالية ‏ومعنويات المقاتلين.‏

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