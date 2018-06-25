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«العدل»: 100 ألف جلسة بالمحاكم خلال شهر رمضان

«العدل»: 100 ألف جلسة بالمحاكم خلال شهر رمضان
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تواصل – فريق التحرير:

عقدت محاكم المملكة أكثر من 100 ألف جلسة خلال شهر رمضان المبارك، بارتفاع بلغ 41% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث عقدت آنذاك 76878 جلسة.

وأكد الدكتور عبدالله السعيد المستشار القانوني، أن العمل القضائي والتوثيقي بمحاكم وكتابات العدل شهد الكثير من المشاريع التطويرية وإدخال التقنية في خدماتها، وبالتالي أصبح المنجز القضائي والتوثيقي في أعلى مكانة.

وقال ‘‘إن موضوعات القضايا التي عقدت فيها الجلسات متنوعة، وشملت دعاوى في مبالغ مالية، فسخ نكاح، نفقة، ودعوى مالية بأجرة عقار، وغيرها من القضايا‘‘.

وطبقاً للإحصاءات، تصدرت منطقة الرياض بـ 29027 جلسة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 26056 جلسة، والمنطقة الشرقية بـ 15344 جلسة، واستحوذت المناطق الثلاث على 66% من إجمالي الجلسات المنعقدة في المملكة.

وجاءت رابعاً منطقة المدينة المنورة بـ 6993 جلسة، تليها منطقة عسير بـ 6951 جلسة، ومنطقة القصيم بـ 5474 جلسة، ثم جازان بـ 5450 جلسة، وتبوك بـ 4087 جلسة.

وسجلت محاكم منطقة حائل 2360 جلسة، تليها منطقة الجوف بـ 2246 جلسة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 1561 جلسة، فمنطقة نجران بـ 1324 جلسة.

وبلغ إجمالي عدد الجلسات المنعقدة في منطقة الباحة 1131 جلسة، مسجلة أقل الجلسات خلال شهر رمضان.

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