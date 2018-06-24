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جهاز متنقل للتعرف على هوية قائدة المركبة

جهاز متنقل للتعرف على هوية قائدة المركبة
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تواصل – الرياض:

أعلن مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، عن استخدام جهاز يعمل على نظام الخصائص الحيوية متنقل سيستعمل للتأكد من هوية قائد المركبات.

وكان مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع الأمن العام، سبق في ذي الحجة 1437هـ أن أعلن عن استخدام الجهاز و دشن نظام الخصائص الحيوية المتنقل والذي يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لرجال الأمن في الميدان ونقاط الفرز الأمنية تتمثل في خدمة التأكد من تصاريح الحج والمسح الأمني للأشخاص المستهدفين، وذلك بالتحقق بالبصمة أو من خلال رقم الهوية الوطنية أو برقم هوية مقيم في وقت قياسي لا يتجاوز ثواني معدودة.

ويتميز نظام الخصائص الحيوية المتنقلة بالعديد من المميزات مثل أخذ الخصائص الحيوية لغير المسجلين وإرسالها إلى نظام معالجة البصمات بمركز المعلومات الوطني والتحقق من الأشخاص برقم الهوية الوطنية أو برقم هوية مقيم في القوائم الأمنية، إضافة إلى أنه يمتاز بعرض تقارير التسجيل والتي تظهر العمليات التي قام بها المشغل في النظام، وصلاحية التحقق من تصاريح الحجاج بالإضافة إلى إمكانية إضافة مخالفة حج بدون تصريح وتسجيلها ً مباشرة في قواعد البيانات عبر ارتباطه بمركز المعلومات الوطني، كما أنه يتيح للمشغلين الدخول بالبصمة في النظام حسب  «عكاظ».

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