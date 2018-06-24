جدة.. إلزام مواطن بدفع 109 آلاف ريال إلى أم ابنائه.. لهذا السبب

تواصل – جدة:

ألزم قاضي محكمة التنفيذ في جدة، مواطنا بتسديد 109 آلاف ريال تمثل إجمالي نفقة لأم أبنائه الأربعة التي أهمل سدادها لطليقته منذ 7 سنوات.

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ استند أمر التنفيذ إلى الحكم الصادر للزوجة المطلقة من المحكمة العامة بجدة بأحقيتها وأبنائها للنفقة من زوجها السابق، ليلزمه قاضي التنفيذ بتنفيذ ما ورد في السند التنفيذي خلال 5 أيام قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأودعت السلطات المواطن، في السجن حتى يسدد كامل المبلغ، كما تضمّن الأمر التنفيذي إلزام المواطن، بتسليم طليقته مبلغ 2000 ريال شهرياً كنفقة مستقبلية لأولاده الأربعة.