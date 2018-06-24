«نجم»: مهام المحققات لا تقتصر على حوادث النساء

تواصل – الرياض:

قالت مدیر عام الاتصال المؤسسي والتسویق في شركة نجم لخدمات التأمین مھا الشنیفي ‘‘إن قوانین وأنظمة الشركة الخاضعة لنظام المرور، تنص على أنه لا یحق للمتضرر تغییر مباشر الحادث، بید أنه یحق له الاعتراض عبر خدمة العملاء‘‘.

وأكدت الشنیفي – وفقا لـ«عكاظ» – عمل الشركة على التحقیق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تقصیر مباشري الحوادث، مشیرة إلى أن عمل المحققات لا یقتصر على مباشرة الحوادث التي یكون أحد أطرافھا امرأة.

وأوضحت، سیتم التعامل معه وفقا للقرار السامي بعدم التمییز بین الرجل والمرأة، بل وستتم مباشرتھا من قبل المحققین أیضاً بمختلف مدن المملكة وتم تأھیلھم للتعامل مع مثل ھذه الحالات بضوابط وضعت من قبل شركة نجم ولیس شرطاً أن تخصص محققة «نجم» لمباشرة كل حادثة أحد أطرافھا امرأة.