نقل 60 مليون راكب سنوياً بقطار الحرمين

تواصل – الرياض:

كشف المدير العام لمشروع قطار الحرمين السريع المهندس محمد فدا، أن المشروع يستهدف نقل حوالي 60 مليون راكب سنوياً تقريباً، من خلال 35 قطاراً سريعاً، بطاقة استيعابية قدرها 417 مقعداً للقطار الواحد.

وقال ‘‘إنه يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب في الرحلة الواحدة، بإجمالي 834 مقعداً، من خلال ربط قطارين ببعضهما‘‘ بحسب ‘‘الحياة‘‘.

وأكد أنها جميعها مجهزة بأفضل وسائل الراحة، وتعمل على مدار العام، وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال، متوقعاً إعلان تدشين رحلات قطار الحرمين السريع بشكل فعلي خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن مشروع قطار الحرمين يتضمن خمس محطات للركاب في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، موضحاً أن محطة مكة المكرمة تقع على المدخل الرئيس لمدينة مكة المكرمة في حي الرصيفة، وتبعد عن الحرم الملكي الشريف حوالي ثلاثة كيلومترات، بينما تقع محطة المدينة المنورة في مدينة المعرفة الاقتصادية، على طريق الملك عبدالعزيز المتصل في الحرم النبوي الشريف، ومحطة جدة الأولى وسط المدينة في منطقة السليمانية، والمحطة الثانية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، في حين تقع محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية على أبواب المدينة الاقتصادية وبالقرب من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)..