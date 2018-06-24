وزير الشؤون الإسلامية يربط 13 فرعاً لـ«الوزارة» بمختلف مناطق المملكة به

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين في سماء الرياض

متحدث «الداخلية»: نظام المرور الجديد حقق أهدافاً مهمة خلال 9 أشهر

متحدث «الداخلية»: نظام المرور الجديد حقق أهدافاً مهمة خلال 9 أشهر

سِر تشغيل «ابن عثيمين» سماعات السيارة الأمامية وإغلاق الخلفية عند سماع القرآن

سِر تشغيل «ابن عثيمين» سماعات السيارة الأمامية وإغلاق الخلفية عند سماع القرآن

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

«العمل» تكشف حقيقة إصدار تاشيرة «سائقة خاصة»

وزير الشؤون الإسلامية يربط 13 فرعاً لـ«الوزارة» بمختلف مناطق المملكة به

وزير الشؤون الإسلامية يربط 13 فرعاً لـ«الوزارة» بمختلف مناطق المملكة به
0

تواصل – الرياض:

ربط وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ، فروع الوزارة في مناطق المملكة الـ13 به مباشرة اعتباراً من أمس، ضمن سلسلة من القرارات تضمنت تكليفات في مختلف وكالات الوزارة، وفرعها في الرياض.

وقد تضمنت القرارات تكليف الشيخ سعد بن صالح اليحيى وكيلاً للوزارة لشؤون المساجد، والشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، وكيلاً للوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الخضير، وكيلاً مساعداً لشؤون المطبوعات والبحث العلمي لمدة 6 أشهر، وكل من الدكتور عبدالرحمن بن علي العسكر، والدكتور ماجد بن محمد بن مرسال الحربي، والدكتور راشد بن عثمان الزهراني، والشيخ عازب بن سعيد آل مسبل، بالعمل مستشارين في فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وتكليف الشيخ عبدالمنعم بن سليمان المشوح، بالعمل مستشاراً في فرع الوزارة بمنطقة الرياض، إضافة إلى عمله في حملة السكينة بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الإسكان» تكشف سبب إلغاء مؤتمر الدفعة السادسة من «سكني»

«الإسكان» تكشف سبب إلغاء مؤتمر الدفعة السادسة من «سكني»

وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة الوزارة في موسم الحج

وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة الوزارة في موسم الحج

الشؤون الإسلامية: فضل الصلاة في الحرم ليس مقتصراً على المسجد الحرام

الشؤون الإسلامية: فضل الصلاة في الحرم ليس مقتصراً على المسجد الحرام

تجهيز 23 مُصلى و779 جامعاً لإقامة صلاة العيد في الرياض وضواحيها

تجهيز 23 مُصلى و779 جامعاً لإقامة صلاة العيد في الرياض وضواحيها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>