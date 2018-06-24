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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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35.3 مليار ريال رواتب 1.39 مليون سائق سنويا بالمملكة

35.3 مليار ريال رواتب 1.39 مليون سائق سنويا بالمملكة
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تواصل – الرياض:

بلغ إجمالي الرواتب الشهرية للسائقين في المملكة حوالى 2.94 مليار ريال، بمعدل 35.3 مليار ريال سنويا.

وبحسب “الاقتصادية” تشير إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نحو 1.39 مليون سائق، يعملون بمتوسط راتب شهري يبلغ 2122 ريالا، خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في 26  (سبتمبر) الماضي، أمرا يسمح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من (يونيو) الجاري، وفق الضوابط الشرعية.

وبدءا من أمس أصبح يحق للمرأة قيادة السيارة، وتطبق عليها نفس القوانين المطبقة على الرجال بلا استثناء.

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