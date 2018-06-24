مجلس الوزراء: 7 آلاف ريال مصاريف حفلات المعايدة

تواصل – الرياض:

نظم مجلس الوزراء في قراره الصادر برقم 363 وتاريخ 3 /‏‏ 12 /‏‏ 1429هـ، آلية إقامة حفلات المعايدة والسماح للجهات ذات العلاقة بإقامة حفلات معايدة لمنسوبيها وحفلات عقد الندوات والمحاضرات التي يدعى إليها موظفو الجهة من أنحاء المملكة، وذلك وفقا لـ”عكاظ”.

وتضمن القرار السماح للجهات الحكومية بإقامة حفلات لمنسوبيها وذلك في اليوم الأول لبدء الدوام الرسمي بعد إجازتي عيدي الفطر والأضحى ويكون ذلك في مقر الجهة الرئيس وبتكلفة لا تتجاوز 7 آلاف ريال لكل عيد، وإقامة حفلة غداء أو عشاء لاجتماع مسؤولي الجهة بما لا يزيد عن اجتماعين في السنة المالية على أن يكون ذلك بحضور الوزير أو رئيس الجهة المستقلة أو من ينيب عنه وبتكلفة لا تتجاوز 20 ألف ريال لكل اجتماع.

وفي السياق نظمت الدور والمقار العدلية في جدة أمس حفلات معايدة مبسطة في كل من المحاكم وكتابات العدل وديوان المظالم، واستقبل رئيس المحكمة العامة المساعد الدكتورعبدالله العضيبي، القضاة والموظفين في مكتبه لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك. في حين تم استقبال المراجعين في اليوم الأول بعد الدوام الرسمي أمس بحلوى العيد.