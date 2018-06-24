«النيابة»: التحريض على التحرش أو المساعدة عليه «جريمة» تستحق العقوبة

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حذرت النیابة العامة من التحريض على ارتكاب جريمة التحرش أو الاتفاق والمساعدة علیھا؛ كون ذلك يعرّض القائمین بھا إلى العقوبات المنصوص علیھا في نظام مكافحة جريمة التحرش.

وقالت النیابة العامة إن كل من حرّض غیره على ارتكاب جريمة تحرش أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت، يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة وفقاً للمادة 7 من نظام مكافحة جريمة التحرش.

وحرصت النیابة العامة على مدار الیومین الماضیین على التوعیة بشأن جريمة التحرش الجنسي؛ بالتزامن مع انطلاق العمل بالأمر السامي الخاص بالسماح للمرأة بقیادة المركبة.