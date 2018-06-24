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ملك البحرين يستقبل الأمير سلطان بن سلمان وضيوف «دورة التراث العالمي»

ملك البحرين يستقبل الأمير سلطان بن سلمان وضيوف «دورة التراث العالمي»
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تواصل – واس:

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مساء أمس الأحد في قصر الصافرية، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” أودري آزولاي، ووفد منظمة اليونسكو، وضيوف الدورة الثانية والأربعين لاجتماع لجنة التراث العالمي التي بدأت اليوم في البحرين.

ورحب ملك البحرين بالضيوف، معرباً عن اعتزاز البحرين باستضافة هذا الحدث الثقافي الكبير الذي يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال التراث العالمي.

وأكد أن احتضان مملكة البحرين لهذا الاجتماع المهم يأتي في إطار جهودها العالمية لمد جسور التواصل مع كافة الثقافات وفتح آفاق التبادل المعرفي بين جميع الشعوب، في ظل ما تحظى به البحرين من مكانة متميزة على خارطة الثقافة العالمية وما تملكه من حضارة عريقة وصروح تاريخية وتراث قائم على التمسك بقيم التسامح والانفتاح على مختلف الحضارات الإنسانية.

وأعرب عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح في أعمال الدورة الثانية والأربعين لاجتماع لجنة التراث العالمي، وطيب الإقامة في مملكة البحرين التي ستتيح لهم فرصة الإطلاع على معالمها التاريخية والثقافية وزيارة متاحفها ومواقعها التراثية.

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