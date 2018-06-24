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مجلس النواب المصري يطالب بتسهيل إجراءات الاستثمار السعودي

مجلس النواب المصري يطالب بتسهيل إجراءات الاستثمار السعودي
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تواصل – وكالات:

طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، الدكتور عمرو غلاب، بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر، وإزالة كل العقبات بين الجانبين، وزيادة الصادرات المصرية إلى المملكة، وتيسير الإجراءات أمام الاستثمارات السعودية داخل مصر لرفع حجم التعاون بين الجانبين، وتشجيع التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وقال خلال مناقشة اللجنة زيادة التعاون الاقتصادي العربي المصري اليوم (الأحد): “المملكة تعد من الدول الكبرى المستثمرة في مصر، وتعتبر بمثابة شريك أساسي لمصر على كل المستويات الاقتصادية، والتجارية والسياسية، ودفع فرص التعاون التجاري والاستثماري معها أصبح ضرورة، فحجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 6 مليارات ونصف”.

وتابع: “لذا أدعو لمزيد من التبادل التجاري بين البلدين، وإزالة جميع العقبات أمام الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة داخل مصر”.

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