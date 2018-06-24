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خططوا لاستهداف مسلمين.. اعتقال 10 متطرفين بتهمة الإرهاب في فرنسا

خططوا لاستهداف مسلمين.. اعتقال 10 متطرفين بتهمة الإرهاب في فرنسا
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تواصل – وكالات:

أعلنت مصادر قضائية فرنسية، اليوم الأحد، أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت 10 أشخاص لهم صلات باليمين المتطرف إثر الاشتباه بتخطيطهم لمهاجمة مسلمين في عمليات إرهابية.

وأضافت المصادر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن الاعتقالات جرت أمس السبت في مناطق عدة من فرنسا، وبشكل رئيسي في جزيرة كورسيكا في البحر المتوسط.

وقال مصدر قضائي إن الشرطة قامت بعمليات الاعتقال ضمن تحقيق جنائي فتح في باريس في 14 يونيو في “مؤامرة إجرامية إرهابية جنائية”.

وأفاد مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه بهم “لديهم مشروع هجوم إرهابي ملامحه غير محددة في هذه المرحلة إلا أنه يستهدف مسلمين”.

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