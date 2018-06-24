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علماء يتوصلون لحل لغز «وحش بحيرة لوخ نيس» بنيوزيلندا

علماء يتوصلون لحل لغز «وحش بحيرة لوخ نيس» بنيوزيلندا
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تواصل – وكالات:

تعتزم مجموعة من العلماء من جامعة أوتاغو في نيوزيلندا إجراء دراسة مكثفة عن وجود وحش نيس (وحش بحيرة لوخ نيس).

ونقل موقع “روسيسكي ديالوغ” عن Phys.org أن الخبراء سيجمعون عينات من بحيرة لوخ نيس من أجل اكتشاف ودراسة تفاصيل الحمض النووي لجميع الكائنات الحية التي تعيش فيها.

ويقول الخبراء إن الهدف الرئيسي للمشروع هو اختبار طرق عزل أجزاء الحمض النووي عن البيئة، ومع ذلك؛ فإن العلماء على يقين من أنهم سيكونون قادرين على اكتشاف كائنات حية لم تكن معروفة في وقت سابق، التي ستكون أكبر من البكتيريا.

ويؤكد الباحثون أن في البحيرة تعيش بعض الحيوانات، التي يمكن أن يراها السكان المحليون على أنها حوش غريبة، ويأملون التعرف على الكائنات التي تسببت بظهور الأسطورة وحش بحيرة لوخ نيس.

ويخطط العلماء لأخذ عينات من 300 نقطة من البحيرة على أعماق مختلفة، ثم سيتم تمرير العينات من خلال الميكروفرات، البوليمرات الحيوية المثيرة.

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