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«يوتيوب» يطلق خدمة ربحية جديدة

«يوتيوب» يطلق خدمة ربحية جديدة
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تواصل – وكالات:

أفاد موقع “The Verge” بأن القائمين على موقع يوتيوب سيضيفون تعديلات عليه تسمح لبعض المدونين بالربح عن طريقه.

وسيتمكن المدون الذي يملك على يوتيوب أكثر من 100 ألف متابع من إنشاء صفحات خاصة على قناته للبيع والترويج للبضائع، ويمكن للمستخدمين الاشتراك بتلك الصفحات أو النوادي الإلكترونية مقابل مبلغ مادي يصل إلى 4.99 دولار كل شهر.

كما يمكن للمدونين مع هذه الميزة ترويج بضائع معينة عبر يوتيوب عن طريق روابط خاصة ستكون تحت الفيديوهات التي ينشروها، بحسب الموقع.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الميزات ستسمح للمدونين في يوتيوب بالعمل والربح بشكل قانوني، وستخفف من حدة التنافس غير الشريف بينهم على الموقع.

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