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أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيدي الواجب عناد وهزاع الحربي (صور)

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيدي الواجب عناد وهزاع الحربي (صور)
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تواصل – راضي الزويد:

أدى الأمیر فیصل بن مشعل بن سعود أمیر منطقة القصیم بعد صلاة العصر الیوم الأحد، صلاة المیت على شھیدي الواجب الرقیب ھزاع الحربي والجندي عناد الحربي، بعد استشھادھما في میدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي.

ونقل أمیر المنطقة لذوي الشھیدين، تعازي خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عھده، سائلاً الله تعالى أن
يتقبلھما من الشھداء؛ لما أبداه الشھیدان من شجاعة وفداء ونیلھما شرف الشھادة، خدمة لدينھما وملیكھما ودفاعاً عن وطنھما.

وشارك أمیر القصیم في حمل نعشي الشھیدين وأداء الصلاة علیھما، عسكريون وقیادات أمنیة ومسؤولون وأقارب الشھیدين، وجموع من المصلین.

من جھتھم، عبّر ذوو الشھیدين عن شكرھم للقیادة على مواساتھم؛ ما خفف من مصابھم، مؤكدين نذرھم أنفسھم للدفاع عن الدين والوطن، وسائلین الله تعالى أن يحفظ لھذه البلاد أمنھا واستقرارھا.

 

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