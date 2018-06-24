«المرور»: يوجد مشروع لتغليظ العقوبة في بعض المخالفات (فيديو)

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أكد مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، اليوم الأحد، أنه يوجد مشروع لتغليظ العقوبة في بعض المخالفات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية حول تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة، أن هناك ارتفاعاً في مستوى الانضباط المروري خلال الستة أشهر الماضية.

وأشار البسامي إلى أن هذا المشروع يأتي لمواجهة مشكلة ارتفاع الحوادث والوفيات والإصابات، مؤكداً أنها مشكلة كبيرة لكن بدأنا في الاستجابة لمواجهة هذه المسببات.

وتابع مدير عام المرور أن نظام المرور لا يمنع الخادمة من القيادة، وهناك تنسيق مع وزارة العمل لضبط التأشيرات بما يتيح لها استخراج الرخصة.