جراحة عاجلة ودقيقة في القلب تنقذ حياة مريض بـ«تبوك»

تواصل – تبوك:

تمكن فريق طبي من قسم جراحة القلب بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية بتبوك، بفضل من الله، من إنقاذ حياة مريض بإجراء عملية استبدال الشريان الأبهر الصاعد مع قوس الشريان لأبهر لأول مرة بالمستشفى.

وأجرى الأطباء تدخلاً جراحياً سريعاً ومباشراً لعلاج انشطار الشريان الأبهر من النوع ” Type A Aortic dissection” وهو تمزق خطير يصيب جدران الشريان الأبهر أكبر شرايين الجسم وهو من حالات الطوارئ التي قد تؤدي إلى الوفاة العاجلة حتى مع تقديم أفضل وأكمل العلاجات المتوفرة.

وأوضح استشاري جراحة القلب بالمستشفى الدكتور حسام فوزي، أنه وبعد انتهاء العملية خرج المريض من العمليات ونقل إلى العناية المركزة الساعة الرابعة فجراً، وبعد 10 ساعات من وصوله إلى العناية المركزة تمت إزالة جهاز التنفس الصناعي والتخدير عن المريض وبدأ التحدث بكامل وعيه وإدراكه دون وجود أي نزيف لاحق بعد العملية الذي عادة ما يكون متوقعاً في مثل هذه الحالات، وعدم وجود مضاعفات لاحقة بإذن الله؛ وهو ما يثبت الكفاءة العالية للفريق على مختلف تخصصاته.

من جانبه، أكد مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية بن محمد الزهراني، أن نجاح هذا النوع من العمليات يأتي تحقيقاً لما تشهده مستشفيات القوات المسلحة من نهضة طبية شاملة على المستويات كافة وبدعم دائم من القيادة ـ حفظهم الله ـ لتسخير جميع الإمكانات البشرية والفنية والتقنية وصولاً لمزيد من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية ومن خلال مواكبة كل ما هو جديد في المجال الصحي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تم من خلال فريق طبي سعودي وبالتعاون مع قسم جراحة القلب بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.