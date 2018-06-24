نائب الرئيس اليمني: تطهير صنعاء من دنس الميليشيا الحوثية قريباً

تواصل – وكالات:
أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح أن العاصمة صنعاء ستتطهر من دنس وجرائم الميليشيات الحوثية.
جاء ذلك خلال اجتماع له مع قيادة المنطقة العسكرية السابعة في بلاده الذي حضره قائد قوات التحالف في مأرب العميد علي ساير العنزي.
وأكد الفريق محسن خلال الاجتماع، أن النصر قاب قوسين أو أدنى، وأن صنعاء العروبة ستعود إلى هويتها اليمنية كحاضنة لكل اليمنيين، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التدريب والتأهيل واستكمال المهام والخطط العسكرية.
وجدد الفريق محسن التأكيد على أن الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عازم على استعادة الشرعية وإرساء السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث.
وجرى خلال الاجتماع؛ وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مناقشة المستجدات والتطورات الميدانية ووضع الوحدات العسكرية، إضافة إلى استعراض تقارير لقادة الوحدات ومستوى الجاهزية القتالية ومعنويات المقاتلين.