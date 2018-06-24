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«موعد» خدمة إلكترونية جديدة لحجز المواعيد في المراكز الصحية

«موعد» خدمة إلكترونية جديدة لحجز المواعيد في المراكز الصحية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الصحة عن بدء العمل بخدمة “موعد” وهي خدمة إلكترونية توفرها الصحة لتمكين المستفيد من حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، وكذلك إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه من خلال تطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية، حيث تسعى الوزارة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها.

وأبانت الصحة أن من أبرز المميزات لتطبيق خدمة موعد هي إتاحة الفرصة للمستفيد للاطلاع على مراكز الرعاية الصحية الأولية ومعرفة أقرب مركز صحي لعنوانه، وكذلك استعراض وحجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإدارة هذه المواعيد بتعديلها أو إلغائها، إضافة إلى التذكير بالموعد والتنبيه في حال توفر موعد مبكر، وأيضاً إدارة مواعيده الأخرى في أي مستشفى يتم إحالته إليه مع إمكانية حجز المواعيد للتابعين وإدارتها.

وقالت الصحة إن هذه الخدمة ستغطي جميع مناطق المملكة بإذن الله، ويمكن تحميل التطبيق عن طريق الرابط

www.moh.gov.sa/ MawidApp

وأكدت الصحة أن التطبيق مجاني ويُمكن تحميله من متجر أبل ومتجر جوجل، كما يمكن أخذ الموعد مباشرة من المركز الصحي، لافتةً أنها قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.

تجدر الإشارة أن الصحة نفذت مؤخراً مبادرة الصحة الإلكترونية، التي تعد إحدى مبادراتها الأربعين المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي ستعمل من خلالها على تحسين كفاءة وفاعلية الرعاية الصحية عبر اعتماد تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وبموجب هذه المبادرة الجديدة، ستدعم المنظومة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من أطباء وممرضين عبر تزويدهم ببيانات مرضاهم أينما وفي أي وقت يحتاجونها، بما في ذلك كافة المعلومات الصحية الموثقة، إضافة إلى خدمات الدعم الإكلينيكي والإداري، والتواصل، والحصول على الاستشارات عن بعد، وينتظر من هذا النظام المتطور خفض الأخطاء الطبية والتشخيصية، والآثار الجانبية للأمراض، كما سيتيح إمكانية التعليم الطبي المستمر عبر الإنترنت.

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