برنامج «سكني».. تخصيص 300 منتج في جميع مناطق المملكة خلال 2018

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خصص برنامج “سكني” أكثر من 300 منتج سكني وتمويلي لعام 2018 في جميع مناطق المملكة، تتضمن 125 ألف وحدة سكنية، و25 ألف أرض سكنية مجانية، و100 ألف تمويل سكني مدعوم الأرباح، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية والبنوك وشركات التمويل العقاري في السعودية.

وقد أطلقت الوزارة عدة برامج ومبادرات لتطوير القطاع العقاري للرقي به، وتحسين أداء القطاع وحل أزمة السكن. ويعد برنامج سكني من أهم البرامج التي طرحتها وزارة الإسكان في عام 2017 الذي يهدف إلى توفير المنتجات السكنية والتمويلية لمستفيدي الوزارة وبالتعاون مع صندوق التنمية العقارية.

اعتمدت وزارة الإسكان 7 مشاريع من أكبر المشاريع في المملكة وبالشراكة مع شركات التطوير العقاري وتوفيرها لمستفيدي برنامج “سكني” في العاصمة الرياض التي تعتبر أكبر مدن المملكة وأهمها ويصل عدد سكانها إلى ثمانية ملايين نسمة، وتقع مشاريع الوزارة في عدد من أحياء العاصمة، أكبرها في شمال مدينة الرياض، وتتوزع بقية المشاريع في شرق وجنوب الرياض.

والمشاريع هي بيوت الزامل، وإسكان الرياض1، وإشراق ليفنج، وبوابة الشرق، ومعالي عنان، ودواوين الجزيرة، وديار السعد. وتتميز المشاريع السكنية بتوفر جميع الخدمات والمرافق العامة من مدارس ومساجد وحدائق وخدمات تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى المرافق والجهات الحكومية. وتصل مساحات الوحدات السكنية إلى 359 متراً مربعاً، وتبدأ أسعار الوحدات من 410,753 ريالاً.

وتشمل المشاريع 13831 وحدة سكنية تم بناؤها من قبل أفضل المطورين العقاريين، وتتنوع الوحدات بين فلل للبيع وشقق وتاون هاوس. حيث ويوفر مشروع دواوين الجزيرة 4400 وحدة سكنية تتنوع بين الدوبلكسات والفلل والتاون هاوس.ويضم مشروع شمال الرياض 10 آلاف وحدة سكنية، ويوفر مشروع بيوت الزامل 155 فيلا، ويوفر مشروع إشراق ليفنج 2096 فيلا وتاون هاوس، ويحتوي مشروع إسكان الرياض على 168 شقة مُقسمة على 6 عمائر سكنية، ويضم مشروع بوابة الشرق 5968 فيلا، ويحتوي مشروع إسكان معلي عنان على 443 تاون هاوس.

رمضان والسوق العقاري

وصلت مبيعات في السعودية في شهر رمضان المبارك 10.2 مليار ريال، هذا وقد تصدرت مبيعاتها الأراضي بقيمة 9.2 مليار ريال وكانت منطقة الرياض هي الأعلى في قيمة الصفقات حسب إحصائيات وزارة العدل السعودية. حيث أثر انخفاض أسعار الأراضي في السعودية على زيادة مبيعاتها وارتفاعها مقارنة بـالعقارات الأخرى.

ساعد انخفاض أسعار الأراضي على اتجاه الكثير من الناس إلى شراء وتملك الأراضي بهدف بناء بيت العمر لضمان جودة البناء ابتعاداً عن الغش التجاري من بعض التجار والشركات، حيث تعتبر جودة بناء المنزل أهم معايير اختيار العقار، ويأتي بعرضها السعر والمساحة والمواصفات، ولضمان ذلك يجب اختيار الشركة أو الوسيط العقاري المعتمد بالإضافة إلى استشارة مهندس متخصص ومقيمين معتمدين.

وفي مجال التسويق العقاري الإلكتروني يجب اختيار مصدر معتمد وموثوق بتعامله مع مكاتب عقارية مرخصة، ويعرض إعلانات عقارية واضحة وبجودة عالية، مثل موقع إي سمسار.كوم الذي يتعامل مع المكاتب العقارية المرخصة والمعتمدة وشركات التطوير العقاري الذي بدوره يساعد الباحث عن عقار على إيجاد خيارات بحث مناسبة.

الجدير بالذكر، أن متوسطات أسعار الأراضي السكنية في مناطق المملكة قد انخفضت إلى أقل من المليون ريال في عام 2018 كالتالي: مكة المكرمة 878,519 ريالاً، المدينة المنورة 625,058 ريالاً، الرياض 645,353 ريالاً، المنطقة الشرقية 671,401 ريال، القصيم 254,401 ريال، حائل 300,496 ريالاً، نجران 149,086 ريالاً، الباحة 239,622 ريالاً، عسير 345,712 ريالاً تبوك 277,706 ريالات، الحدود الشمالية 140,170 ريالاً، الجوف 272,863 ريالاً، حسب إحصائيات المؤشر العقاري السعودي.