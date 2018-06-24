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«البيئة» تؤكد خلو المنتجات الزراعية بالخرج من «المبيدات»

«البيئة» تؤكد خلو المنتجات الزراعية بالخرج من «المبيدات»
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تواصل – واس‏:

‏كشفت نتائج الفحوصات التي أجريت على عينات من الخضار المحلي في سوق الخضار المركزي بمدينة السيح، خلو جميع العينات من متبقيات المبيدات.

‏وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الدكتور علي بن محمد المنصور أن الفرق الرقابية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وبلدية الخرج قامت بجولات ميدانية متعددة في سوق الخضار المركزي بمدينة السيح، وحراج الخضار.

وأضاف أنه تم جمع عينات متعددة من الطماطم والخيار والجزر والباذنجان والبطاطس والقرع والفلفل والكوسة، إضافة إلى عينات من مختلف أنواع الورقيات، وتم فحصها في المختبرات للتأكد من سلامة الخضروات من متبقيات المبيدات، وكانت النتائج مطمئنة بحمد الله.

وأشار المنصور إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم دورياً في جميع مناطق المملكة بالتأكد من الاستخدام الآمن للمبيدات في المنتجات الزراعية، عن طريق الكشف على المزروعات، بجانب جهود فرق الإرشاد الزراعي التي تقوم بتوعية المزارعين بطريقة استخدام المبيدات وتوضيح فترات التحريم بحسب كل مبيد زراعي.

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