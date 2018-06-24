الجيش اليمني يعلن استعادة مناطق جديدة في لحج

تواصل – واس:

أعلن الجيش اليمني تحقيقه تقدماً ميدانياً جديداً في ‏معاركه التي يخوضها ضد ميليشيا الحوثي ‏المدعومة من إيران في محافظة لحج جنوب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش مسنودة من ‏التحالف العربي استعادت مناطق العنين وجبل ‏موجر ومناطق صبيح.‏

وأضاف: “أن القوات اتجهت نحو مناطق المرابحة ‏بعد وصولها إلى مستوصف سوق الخميس جنوبي ‏مديرية القبيطة، في شمال لحج.‏

وأفاد المصدر، أن المعارك لا تزال ‏مستمرة، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش وفرار ‏جماعي لعناصر الميليشيا نحو مناطق المرابحة ‏التي تتجه القوات نحوها لتحريرها.‏

من جهة أخرى قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة إن ‏العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة ‏من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل.‏

وأشاد الأثلة بالتقدم الذي يحرزه الحيش الوطني، ‏مسنوداً بقوات التحالف العربي ومختلف جبهات ‏محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، ‏في مديرية رازح ومنطقة الملاحيط. ‏

وأشار قائد محور صعدة إلى أن المعارك ضد ‏الميليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف ‏الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، ‏مطلع الأسبوع الحالي، مضيفاً أن الميليشيا ‏الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها من عدة ‏اتجاهات.‏