الجيش اليمني يعلن استعادة مناطق جديدة في لحج

تواصل – واس:
أعلن الجيش اليمني تحقيقه تقدماً ميدانياً جديداً في معاركه التي يخوضها ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظة لحج جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكري في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش مسنودة من التحالف العربي استعادت مناطق العنين وجبل موجر ومناطق صبيح.
وأضاف: “أن القوات اتجهت نحو مناطق المرابحة بعد وصولها إلى مستوصف سوق الخميس جنوبي مديرية القبيطة، في شمال لحج.
وأفاد المصدر، أن المعارك لا تزال مستمرة، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش وفرار جماعي لعناصر الميليشيا نحو مناطق المرابحة التي تتجه القوات نحوها لتحريرها.
من جهة أخرى قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة إن العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مستمرة حتى تحرير المحافظة بالكامل.
وأشاد الأثلة بالتقدم الذي يحرزه الحيش الوطني، مسنوداً بقوات التحالف العربي ومختلف جبهات محافظة صعدة، وآخرها الانتصارات التي تحققت، في مديرية رازح ومنطقة الملاحيط.
وأشار قائد محور صعدة إلى أن المعارك ضد الميليشيات الانقلابية على أشدها في مختلف الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة، مطلع الأسبوع الحالي، مضيفاً أن الميليشيا الحوثية باتت محاصرة في عقر دارها من عدة اتجاهات.