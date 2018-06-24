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قرار استثنائي.. إنشاء إدارة تعليم في محافظة «شرورة»

قرار استثنائي.. إنشاء إدارة تعليم في محافظة «شرورة»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً يقضي بإنشاء إدارة تعليم في محافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، باسم “إدارة التعليم بمحافظة شرورة”.

ووجه العيسى بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام إدارات التعليم وعضوية كل من مدير عام بمنطقة نجران، والجهات المعنية في الوزارة لوضع التنظيمات والإجراءات اللازمة لإنشاء إدارة تعليم بمحافظة شرورة.

ويأتي هذا القرار لأهمية محافظة شرورة، واستثنائها من شروط معايير افتتاح إدارة تعليم، حيث إنها تعتبر محافظة حدودية استراتيجية، وتبعد عن مدينة نجران مسافة (350كم)، كما تحتاج إلى تركيز في الخدمات التعليمية والمساندة لمدارسها، ويبلغ عدد الطلاب (25586) من البنين والبنات، وعدد المدارس (95) مدرسة.

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